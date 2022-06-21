Донецк, 21 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает 21 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.30 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня украинские боевики открыли огонь по посёлку шахты «Трудовской» в Донецке.

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