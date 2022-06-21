Казань, 21 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Утром 21 июня на 11 километре перегона Лагерная — Казань электропоезд рейса «Казань — Паратск» насмерть сбил 42-летнего мужчину. Установлено, что погибший переходил через железнодорожные пути в неположенном месте, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Железная дорога

Машинист заметил мужчину и применил экстренное торможение, а затем просигналил, но избежать столкновения не удалось.

По факту происшествия ведется доследственная проверка, передает «Татар-информ» со ссылкой на ведомство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июне 2021 года на 28-м км на перегоне Дербышки — Ометьево Горьковской железной дороги пассажирским поездом сообщением Нижневартовск-Москва был смертельно травмирован мужчина, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

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