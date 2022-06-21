Чебоксары, 21 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Аликовском районе Чувашии завершились судебные разбирательства по иску прокуратуры, которая потребовала от депутатского корпуса уволить сити-менеджера в связи с утратой доверия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Проверка проводилась в части заключения контрактов на содержание и ремонт дорог. Правоохранители установили, что между администрацией Аликовского района и индивидуальным предпринимателем, являющимся сыном супруги сити-менеджера муниципалитета, в 2019–2021 годах заключены договоры и муниципальные контракты на общую сумму более 42 млн рублей.

«При этом главой администрации района не приняты меры по урегулированию возникшего у него конфликта интересов», — говорят в прокуратуре.

В ведомстве уточняют, что по закону чиновник обязан уведомлять о возможном конфликте интересов и отказать в заключении подобных муниципальных контрактов.

В адрес собрания депутатов Аликовского района внесено представление с требованием об увольнении главы администрации района по утрате доверия.

«В течение длительного времени районное собрание депутатов уклонялось от надлежащего рассмотрения представления прокуратуры, а в апреле 2022 года приняло решение об объявлении выговора главе администрации Аликовского района», — отмечается в сообщении.

Прокуратура не согласилась с депутатским решением, обжаловав его в суде. Отмечается, что суд встал на сторону надзорного ведомства, обязав депутатский корпус «надлежащим образом» рассмотреть представление и «принять решение об увольнении главы администрации района по утрате доверия».

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах главе администрации внесено представление после выявления возможного конфликта интересов. По данным правоохранителей, начальник одного из управлений мэрии не уведомила руководство о возможном конфликте интересов из-за её дополнительной трудовой деятельности кассиром в СНТ.

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