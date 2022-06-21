Томск, 21 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Томске по подозрению в совершении насильственных преступлений сексуального характера в отношении двух женщин задержан 31-летний мужчина. Преступления произошли в апреле и июне 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Оба нападения произошли ночью на улицах Льва Толстого и Шишкова в Томске. По описанию потерпевших правоохранители предположили, что нападения совершил один и тот же мужчина. Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый томич, живший в городе после отбытия наказания.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в управлении.