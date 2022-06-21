Кишинёв, 21 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Правительство Молдавии постоянно ищет альтернативного поставщика природного газа. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на телеканале PROTV Chisinau.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы пробуем отыскать альтернативу, но это очень сложно. Ведём переговоры с Азербайджаном, на эту же тему я говорила в Катаре», — сообщила Гаврилица.

Она отметила, что Молдавия не является крупным потребителем газа, поэтому другие страны более интересны для поставщиков. При этом, по словам главы правительства, она не видит признаков, что Газпром планирует разорвать контракт, хотя имеет на это право, так как молдавская сторона до сих пор не может выполнить обязательство предоставить график погашения задолженности.

Гаврилица также сообщила, что правительство продолжает искать аудитора, который бы согласился проверить расчёты Газпрома о задолженности.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагазом», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, задолженность превысила $700 млн. В Кишинёве не согласны, но не могут найти аудитора, ссылаясь на антироссийские санкции.