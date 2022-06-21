Калининград, 21 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало полный список товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву. Перечень товаров опубликован на сайте министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Так, в список вошли в том числе технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности.

Также в список вошли трюфели, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовая техника стоимостью более 750 евро.

На икру и ее заменители, этиловый спирт, минеральные или химические удобрения, древесину и изделия из дерева запреты не распространяются.

Как сообщало ИА REGNUM, блокада, которую ввела Литва в отношении Калининградской области, является беспрецедентным нарушением международных правил, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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