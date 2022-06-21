Париж, 21 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, который его отклонил, передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Премьер-министр подала прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, который его отклонил, «чтобы правительство могло продолжать выполнять задачи и действовать».

Глава государства проведет «необходимые политические консультации с целью выявления возможных конструктивных решений на службе у французов».

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон объявила, что покинет правительство.

Читайте также: Министр здравоохранения Франции покинет правительство