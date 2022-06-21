Донецк, , 11:06 — REGNUM Украинские войска открыли огонь по посёлку шахты «Трудовской» в Донецке. Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 10:00 зафиксирован обстрел с позиций в населённом пункте Красногоровка, оккупированном украинскими войсками. Боевики выпустили 15 мин калибра 120 мм, 29 гранат из АГС, а также применили стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Кировского района Донецка.