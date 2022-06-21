Калуга, 21 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Калужской области годовая инфляция в мае 2022 года снизилась до 20,9%. Замедление роста цен наблюдалось в целом по потребительской корзине, как по продовольствию, так и по не продовольственным товарам и услугам. К тому же калужане стали совершать покупки в меньшем объеме. Укрепился рубль, и заметно расширилось предложение по ряду товаров. Об этом 21 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющая калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

ИА REGNUM Инфляция

Основной вклад в снижение региональной продовольственной инфляции внесла плодоовощная продукция. Увеличение сбора тепличных овощей в регионах-поставщиках позволило расширить предложение на местном рынке. Также увеличились поставки ряда импортных овощей. При этом на стоимость овощей, ввозимых из-за границы, дополнительно повлияло укрепление рубля. Все это отразилось на ценах, компенсировав их резкий рост в предыдущие месяцы. Например, замедлился рост цен на помидоры, капусту и картофель, а огурцы стали стоить дешевле, чем годом ранее. В мае 2022 года снизились годовые темпы прироста цен и на ряд непродовольственных товаров и услуг. Так, на фоне сокращения экспорта и охлаждения спроса замедлился рост цен на пиломатериалы. В услугах заметное влияние оказал зарубежный туризм. Из-за опасений населения возможной отмены рейсов в условиях санкций сократился спрос на отдых за рубежом, что также привело к замедлению роста цен на эти услуги.

«Одновременно на ряд товаров сохранялись повышенные темпы роста цен из-за роста издержек производителей. Речь идет о производителях, которые особо зависимы от импорта. Перед ними стоят беспрецедентные вызовы по отладке технологических, производственных и логистических цепочек. Прежде всего речь о непродовольственных товарах. По прогнозу Банка России, прирост цен по итогам 2022 года в целом по России составит 14–17%. На 2023 год прогноз — 5–7%, а затем инфляция вернется к целевому уровню», — отметила Ирина Карлаш.