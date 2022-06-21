Москва, , 15:05 — REGNUM Проект, направленный на поиск, привлечение и сопровождение квалифицированных кадров запустят в Мурманской области. Проект будет реализован совместно с Минвостокразвития и Агентством стратегических инициатив. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своем оперативном совещании.

Мурманск Nikolay Belyaev

«Арктический вызов» — уникальный кадровый проект, основной задачей которого является поиск и привлечение квалифицированных кадров для дальнейшего трудоустройства в системе государственного и муниципального управления, а также на ключевых производствах.

«Арктика становится с каждым годом привлекательнее для инвесторов. Это территория возможностей для всей страны. Минвостокразвития и Агентство стратегических инициатив запускают программу «Арктический вызов» для привлечения самых необходимых специалистов со всей страны на Север. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку проекту», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в 2014 году в России был реализован проект «Дальневосточный вызов», на который было привлечено порядка 4 тысяч кадров.

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