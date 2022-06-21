Омск, 21 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Омской области будут судить бывшего бухгалтера, обвиняемую в хищении денег из бюджета администрации. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в областном следственном управлении СКР.

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Расследование уголовного дела против бывшего главного бухгалтера администрации городского поселения завершено. 51-летняя женщина обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

По данным следствия, с октября 2017 года по декабрь 2021 года бухгалтер изготовила 23 фиктивных договора с индивидуальным предпринимателем на поставку сувенирной и цветочной продукции в администрацию городского поселения на сумму 800 тыс. рублей. Также она изготовила счета-фактуры об их исполнении. При этом предприниматель не был осведомлён о преступных намерениях обвиняемой, уточнили в ведомстве.

В каждом случае женщина перечисляла деньги с расчётного счета администрации поселения на расчётный счёт индивидуального предпринимателя. Затем последний по указанию фигурантки перечислял средства в полном объёме на её личный банковский счёт. Полученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала, возместив ущерб в полном объёме. Уголовное дело направлено в районный суд.

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