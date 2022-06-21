Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Проезд в городском транспорте Санкт-Петербурга 22 июня, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, для ветеранов и блокадников будет бесплатным. Об этом сообщили 21 июня в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина с костылями у станции метро в Петербурге

Право бесплатного проезда на маршрутах социального наземного пассажирского транспорта, а также в метрополитене предоставляется инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

«Для бесплатного проезда необходимо предъявить соответствующее удостоверение», — уточнили в комтрансе.

Добавим, 22 июня в 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», посвященная Дню памяти и скорби.