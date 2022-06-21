Вашингтон, 21 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Политика нынешней администрации США может спровоцировать конфликт глобального масштаба. Об этом бывший американский президент Дональд Трамп заявил в интервью порталу Newsmax.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

По его словам, решения Белого дома, связанные с украинским кризисом, — это безумие. Действия американской администрации, которой руководит президент Джо Байден, могут разжечь мировую войну.

«У нашей страны большие проблемы. И мы в серьёзной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они [Белый дом] действуют, может закончиться мировой войной», — сказал Трамп.

Трампа спросили, считает ли он Байдена подходящим лидером для США. Экс-президент ответил, что «ситуация в стране терпит фиаско». Он напомнил в этой связи и о выводе контингента из Афганистана, и растущей инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп уже критиковал Байдена за «слабость и некомпетентность».

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