Москва, 21 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В отсутствие сигналов из США (площадки Уолл-стрит были закрыты 20 июня по случаю национального праздника), Европа закрылась ростом, причем ведущие региональные индексы финишировали вблизи сессионных максимумов во главе с испанским Ibex 35, который подрос на 1,72%, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«В ходе выступления 20 июня Лагард подтвердила, что ЕЦБ планирует повысить ставку еще на четверть процента на июльском заседании, что вполне устроило инвесторов, которые опасаются, что инфляция и чрезмерно агрессивная политика ФРС в какой-то момент могут подтолкнуть европейского регулятора к более активному ужесточению.

Американские фьючерсы вернулись с длинных выходных в приподнятом настроении, задав тон азиатским рынкам, которые продемонстрировали восстановление в ходе минувшей сессии.

Правда, подрастали индексы неровно и с переменным успехом. К примеру, исключение составил китайский Shanghai Composite не смог удержаться на положительной территории и в итоге просел на 0,76%, а гонконгский Hang Seng поднялся на 1,15%. Японский Nikkei 225 подскочил на 1,8%, а южнокорейский Kospi — на 0,74%.

В Сиднее S& P-ASX 200 подскочил почти на 1,5% после выхода протокола июньского заседания РБА, который, по сути, не принес рынкам ничего нового — Центробанк подтвердил свою приверженность достижению целевого уровня инфляции.

В ходе своего выступления Лоу сообщил, что на ближайшем заседании будет приниматься решение о повышении ставки на 0,25% или на 0,5%.

Сигнализируя о сохранении позитивных настроений в рядах инвесторов, европейские фьючерсы торгуются в зеленой зоне. На самом деле стабилизация и некоторое восстановление рынков сейчас выглядит уместным.

Значимых новостей нет, а минувшая неделя была тяжелой и турбулентной, указывая на необходимость в передышке для инвесторов. Впрочем, это вовсе не значит, что угроза рецессии миновала, и спрос на рисковые активы сохранится.

Доллар, реагируя на отскок в сегменте высокодоходных активов, находится под некоторым давлением. Индекс USD, который вчера подешевел на четверть процента, продолжает плавно сползать вниз, приближаясь к отметке 104.00, выступающей в роли ближайшей поддержки.

На более низких уровнях американская валюта может без особых затруднений привлечь спрос, как только страхи по поводу рецессии вернутся в игру. Иными словами, медвежий потенциал доллара по-прежнему ограничен.

Так, евро сохраняет восходящий уклон вторую сессию подряд, но пока не в силах пробить даже промежуточную зону 105.50, не говоря уже о возвращении за пределы 20-дневной скользящей средней, которая расположилась немногим выше 1.0600», — пояснил эксперт.

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