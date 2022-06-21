Херсон, 21 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение в Херсонской области планируется запустить в начале июля 2022 года. Об этом 21 июня рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железнодорожная дорога

«С первых чисел июля запускается железнодорожное сообщение», — приводит его слова ТАСС.

Также Стремоусов отметил, что на данный момент в Херсонской области сформирована структура управления железнодорожным сообщением и добавил, что оно, по его мнению, является наиболее эффективным способом «для усиления возможностей предпринимателей заниматься своим экономическим развитием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что власти региона намерены осенью провести голосование по его вхождению в состав России.