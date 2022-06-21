У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Токио, 21 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано у берегов Японии в Тихом океане. Об этом 21 июня сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Zeml.info
Землетрясение
Эпицентр землетрясения был на расстоянии 871 км к юго-востоку от города Йокосука, расположенного на острове Хонсю. Очаг находился на глубине 40 км.
О разрушениях или угрозе цунами не сообщается.
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