Верхневилюйский район, , 11:03 — REGNUM Семь детей из тринадцати отравившихся находятся в больнице Верхневилюйского района Якутии. Известно, что все они ели еду из пунктов быстрого питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе следственного комитета РФ.

Мещовские пирожки к новогоднему столу Фото Агентства по развитию туризма Калужской области

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Дети приехали в село Верхневилюйск из пяти населённых пунктов Якутии. В инфекционное отделение были госпитализированы семь несовершеннолетних и один взрослый. Дети продолжают получать лечение, совершеннолетнего якутянина уже выписали.

Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту отравления детей в республике возбуждено уголовное дело.

В Верхневилюйске 20 и 21 июня проходит главный Ысыах Якутии.