Причиной отравления детей в Якутии назвали еду из точки быстрого питания
Якутия, 21 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Семь детей из тринадцати отравившихся находятся в больнице Верхневилюйского района Якутии. Известно, что все они ели еду из пунктов быстрого питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе следственного комитета РФ.
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Дети приехали в село Верхневилюйск из пяти населённых пунктов Якутии. В инфекционное отделение были госпитализированы семь несовершеннолетних и один взрослый. Дети продолжают получать лечение, совершеннолетнего якутянина уже выписали.
Следственный комитет проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту отравления детей в республике возбуждено уголовное дело.
В Верхневилюйске 20 и 21 июня проходит главный Ысыах Якутии.