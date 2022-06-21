Кемерово, 21 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 1 июля вырастет плата за электроэнергию. Это следует из информации, размещённой на сайте Кузбассэнергосбыта.

Андрюша Романов Счётчик электроэнергии

Так, для горожан и сельчан стоимость киловатта вырастет на 13 копеек — с 2,64 руб. до 2,77 руб. Для юридических и физических лиц, приравненных к потребителям, — на 19 копеек (до 3,96 руб.).

Отметим, что тарифы вырастут на основании постановления от 23 декабря 2021 года.