Якутск, 21 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Якутии продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2, сообщили 21 июня в республиканском управлении МЧС.

(сс) Dmitry Terekhov Ан-2

Причины инцидента установит межведомственная авиационная комиссия, которая начала работу.

Об исчезновении самолёта Ан-2 стало известно утром 21 июня. Воздушное судно следовало по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын, однако не приземлилось на площадке «Вертикальный» в назначенное время.

Установлено, что на борту пропавшего самолёта находились три человека — командир судна, второй пилот и пассажир. Ведутся поисковые работы.