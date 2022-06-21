Москва, , 10:59 — REGNUM Теннисистка Натела Дзаламидзе поменяла спортивное гражданство с российского на грузинское, поскольку хочет сыграть на Уимблдоне и других турнирах. Об этом 21 июня сообщает The Times.

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«Если я приняла решение играть за Грузию и у меня есть шанс сыграть на Уимблдоне, почему бы и нет? Это последний год, когда я могу начать играть за Грузию», — сказала Дзаламидзе.

По её словам, олимпийская сборная России достаточно сильна, поэтому она будет пытаться попасть в олимпийскую сборную Грузии.

Также она добавила, что в марте с ней проводило беседу руководство Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзаламидзе, родившаяся в Москве и выступавшая за Россию, заявилась на Уимблдон-2022 под грузинским флагом.

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