Брянск, 21 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки три человека завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в региональном оперативном штабе. Новых госпитализаций и летальных исходов не зарегистрировано.

Александр Куликов ИА REGNUM Влажная уборка палат

Всего в Брянской области проведено 1 936 836 исследований на коронавирус, подтверждено 162 207 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 157 990 человек.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 4034 пациентов.