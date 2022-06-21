Москва, 21 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Несмотря на геополитические условия, риски резкого роста инфляции в Китае в 2022 году минимальны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Почему Народный банк Китая решил не повышать базовую ставку? На мой взгляд, это связано с тем, что финансовые власти Китая чувствуют себя уверенно благодаря самодостаточности экономики. Большинство отраслей народного хозяйства Поднебесной имеют мировое лидерство. Есть даже мнение, что курс юаня специально занижается для сохранения высокого спроса на экспорт китайских товаров, — сказала она. — Сейчас вообще весь мир перешел из периода низкой инфляции в период высокой. Но относительно других стран в Китае сохраняется низкая инфляция 2,2%, хотя это выше, чем предполагалось в начале года. Тарифная война США с Китаем может опять же отразиться на экономических показателях экономики, но не столько на китайских, сколько на американских. По итогам 2021 года темпы экономического роста Поднебесной достигли своего максимума с 2011 года 8,1%».

Поэтому, как полагает Паштова, несмотря на геополитические условия, риски резкого роста инфляции в КНР в 2022 году выглядят минимальными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году Китаю не грозит никакая инфляция, а экономика по итогам года покажет рост не меньше 4%.