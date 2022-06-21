Тбилиси, 21 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Рекомендация Еврокомиссии предоставить Грузии не статус кандидата на вступление в ЕС, а «европейскую перспективу» является положительной оценкой курса республики. Об этом 21 июня заявил журналистам посол Франции в Тбилиси Диего Колас.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Думаю, то, что Евросоюз предложил Грузии, даёт основания для надежды, оптимизма мобилизации, потому что европейская перспектива — это очень значительный шаг вперёд», — сказал французский дипломат.

Он отметил, что Грузии дали дорожную карту реформ, продвижение по которой приведёт к успеху. По мнению посла, это нужно оценивать с оптимизмом.

Напомним, Еврокомиссия приняла предварительное решение, что Грузии рано давать статус кандидата на вхождение в ЕС. Властям республики выдвинули 12 условий, которые нужно выполнить до конца года. В оппозиции это восприняли как провал правительством прозападных реформ. 20 июня в Тбилиси и ряде других городов страны прошли массовые акции протеста.