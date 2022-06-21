Джакарта, 21 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Наводнения охватили ряд населенных пунктов в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

В результате инцидента один гражданин погиб после того, как его унесло течением.

Глава центра данных о стихийных бедствиях Абдул Мухари заявил, что наводнение произошло после того, как в 18:00 по местному времени в районе Банггай пошел сильный дождь.

«Один житель погиб», — заявил Абдул Мухари.

Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма Индонезии Сандиага Уно считает, что 1,5 млн иностранных квалифицированных туристов посетят Бали в течение 2022 года.

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