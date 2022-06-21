Кабул, , 10:57 — REGNUM США отклонили заявки большинства афганцев на получение «гуманитарной визы», которые хотели получить разрешение на въезд в США по гуманитарным причинам, сообщает CBSNews.

По словам официальных лиц США, причиной отклонения запросов афганцев стало отсутствие консульства США в Афганистане.

Заявители — те, кто не смог покинуть Афганистан в процессе эвакуации. Такая виза позволяет афганским заявителям приезжать в страну по гуманитарным причинам без прохождения обычного процесса подачи заявления о предоставлении убежища, а затем подавать свое заявление о предоставлении убежища непосредственно в Иммиграционную службу США.

С 1950 года правительство США выдавало визы тем, чья жизнь находилась в непосредственной опасности во время критических событий, таких как захват Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и помогало в их переезде в Соединенные Штаты.

По данным CBS, с июля 2021 года Департамент иммиграции и гражданства США получил более 46 000 заявлений на получение гуманитарной визы от афганцев, находящихся за пределами США. Статистика показывает, что решения были приняты только по 5000 заявок, а более 90% из них были отклонены.

Официальные лица США утверждают, что Департамент иммиграции может обрабатывать только 2000 иммиграционных дел в год.

Министерство внутренней безопасности сообщило CBS, что одной из причин отклонения запросов афганцев было то, что их жизни не угрожала серьезная опасность. По данным министерства, гуманитарные визы выдаются «только в исключительных случаях».

Министерство добавило, что из-за отсутствия консульства США в Афганистане сотрудники иммиграционной службы не имели доступа к большинству заявителей для собеседования. В результате 70% заявок были отклонены.

Иммиграционная служба США попросила афганцев, имеющих право на получение убежища, подать свои заявления о предоставлении убежища через иммиграционную систему. Потому что переселение беженцев по гуманитарным причинам не может заменить обычный порядок иммиграции в США.