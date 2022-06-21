Симферополь, , 10:58 — REGNUM Поиски семерых пропавших после атаки ВСУ на платформу «Черноморнефтегаза» продолжаются, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

В Бурятии завершены поиски пропавшей группы Главное управление МЧС по Бурятии

«Пока не нашли, поиски продолжаем», — сказала она РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Ковитиди добавила, что в поисках пропавших задействована авиация и суда.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по буровым платформам на Одесском месторождении в Чёрном море украинские боевики нанесли 20 июня. Сотрудники компании, работавшие на вышках, эвакуированы. Три человека получили ожоги и ранения, семь человек пропали без вести.

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