Сургут, Югра, , 10:55 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в дорожно-транспортном происшествии пострадал гражданин на электросамокате, который находится в федеральном розыске за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Электросамокат

На улице Быстринской в Сургуте произошло ДТП с участием электросамоката и иномарки. Дорожные полицейские установили, что 34-летний мужчина на электросамокате при движении не предоставил преимущество автомобилю под управлением 42-летнего сургутянина. Водитель электросамоката получил травму и был доставлен в больницу. На него были составлены административные протоколы за управление самокатом без шлема и нарушение правил дорожного движения.

При проверке документов выяснилось, что пострадавший с осени 2021 года находится в федеральном розыске, объявленном за преступление по ст. 158 УК РФ («Кража»), совершённое в Башкирии. Гражданин был приговорён к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но на место он самостоятельно не прибыл, и обнаружен в результате ДТП в Сургуте.

«Информация об обнаружении разыскиваемого передана инициатору розыска», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по ХМАО.