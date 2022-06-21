Казань, 21 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В июне 56-летняя жительница Казани пострадала от мошенников. Женщина в интернете искала работу, где увидела предложение и заполнила анкету, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

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Женщину заинтересовала вакансия и она списалась с работодателем. Ей предложили заполнить анкету вплоть до данных банковских карт. Позже она обнаружила, что с ее счетов списались все имеющиеся средства. Материальный ущерб составил около 102 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

ИА REGNUM напоминает, пожилых жителей Татарии злоумышленники пугают дефолтом и убеждают поменять деньги.

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