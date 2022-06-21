Кабул, , 10:55 — REGNUM Метеорологический департамент объявил о вероятности проливных дождей и наводнений в провинциях Баглан, Бадахшан, Кунар, Кундуз, Лагман, Нангархар, Нуристан, Панджшер, Пактика, Пактия, Парван, Саманган, Тахар и Хост. Все эти провинции расположены на северо-востоке и востоке страны, передает Ariana News.

Согласно бюллетеню департамента, в разных частях страны прогнозируется выпадение от 10 до 30 мм осадков.

В метеорологическом департаменте добавили, что в западных, юго-западных, центральных и южных провинциях страны возможен сильный ветер с пыльные бури.