Хельсинки, 21 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Из-за разногласий по итогам встречи с Турцией, в ходе которой стороны не смогли добиться прогресса, Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября 2022 года. Об этом 21 июня заявил на пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой финский президент Саули Ниинистё.

Michał Józefaciuk Саули Ниинистё

По словам Ниинистё, по итогам прошедшей встречи Финляндии с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО, которая состоялась 20 июня, не было достигнуто большого прогресса, однако, по его мнени, хорошо уже то, что такая дискуссия началась.

«Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать (войти в НАТО — ред.) до сентября», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в канцелярии финского президента заявили, что явный прогресс по ряду вопросов был достигнут на переговорах Финляндии, Швеции и Турции по членству Хельсинки и Стокгольма в НАТО.