Ташкент, , 10:53 — REGNUM В последние годы значительно выросли показатели взаимной узбекско-азербайджанской торговли и количество совместных предприятий, сообщает МИД Узбекистана.

«В 2021 году объем товарооборота вырос на 42 процента, а в январе–мае текущего года — на 49 процентов», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что накануне визита президента Азербайджана Ильхам Алиева в Узбекистан, в городе Ташкенте проходят деловые мероприятия, с участием ведущих компаний и предприятий Узбекистана и Азербайджана.

«В прошлом году на территории Азербайджана запущена производственная площадка по сборке отечественных автомобилей. Реализуются и прорабатываются новые проекты кооперации в области шелководства, аграрного комплекса, промышленности строительных материалов, нефтегазовом секторе, фармацевтической и пищевой отраслях», — сообщает МИД.