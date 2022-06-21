Сеул, , 10:52 — REGNUM Южнокорейские прокуроры запретили сотрудникам Terraform Labs покидать страну на время следствия в отношении компании и ее соучредителей после краха ее криптовалюты TerraUSD, передает Financial Times.

Блокчейн

Прокуратура Южного округа Сеула сообщила газете 21 июня, что запрет наложен на десятки бывших и нынешних сотрудников Terraform Labs.

Внезапный крах стейблкоина TerraUSD и сопутствующего токена luna в середине мая 2022 года вызвал хаос на криптовалютных рынках, а компании всего сектора столкнулись с финансовым давлением из-за распродажи цифровых активов.

Запрет на выезд в отношении сотрудников Terraform Labs в Южной Корее был введен после того, как в мае специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями при прокуратуре начало расследование по двум коллективным жалобам, поданных от имени в общей сложности 81 инвестора. Инвесторы утверждают, что «учредители Terraform и компания обманули инвесторов», говорится в документах.

Бывший сотрудник Terraform Labs Дэниел Хонг написал в соцсети, что не смог вылететь в Нью-Йорк из-за запрета.

«Такое отношение к людям как к потенциальным преступникам абсолютно возмутительно и неприемлемо, — сказал он. — Любой, кто [был] готов сотрудничать, больше не захочет этого после такого безумия».

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