Сеул, , 10:54 — REGNUM 21 июня в 16:00 по местному времени был осуществлен успешный запуск первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II). Об этом сообщает KBS.

Запуск ракеты eldiariony.com

Запуск был осуществлен с космодрома «Наро», расположенного в уезде Кохын провинции Чолла-Намдо.

Как и планировалось, отделение первой ступени произошло через 127 секунд после старта на высоте 59 км. Вторая ступень отделилась через 274 секунды после старта на высоте 258 км.

На высоте 700 км от ракеты отделился спутник, предназначенный для проверки характеристик ракеты массой 162,5 кг. Затем отделились четыре спутника, разработанных университетами для исследовательских целей, а также макет полезной нагрузки весом 1,3 кг.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея готовится ко второму запуску космической ракеты-носителя «Нури»