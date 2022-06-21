Новосибирск, , 10:52 — REGNUM В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 9297 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ

За неделю с 8 по 14 июня к медикам из-за укусов клещей обратились 935 человек.

С подозрением на клещевой энцефалит уже госпитализировано 200 человек. Лабораторно подтверждены 40 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 50 случаев заболевания клещевым боррелиозом.