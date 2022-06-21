Ташкент, , 10:51 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21-22 июня по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетит республику с государственным визитом, сообщает МИД Узбекистана.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи лидеры двух государств уделят наращиванию объемов взаимной торговли, усилению кооперационных связей на уровне бизнеса и регионов, продвижению совместных инвестиционных проектов в разных отраслях экономики, эффективному использованию возможностей в транспортно-транзитной сфере, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, главы государств обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, обсудят вопросы развития интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур.