Чебоксары, 21 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Чувашии обнародованы о реструктуризации кредитов малому бизнесу, которые предоставляются в рамках кредитных каникул из-за санкций или собственных программа банков. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашской Республики.

ИА REGNUM Деньги

С марта по май 2022 года предприятия малого и среднего бизнеса Чувашии оформили в банках реструктуризацию почти по 450 кредитам на общую сумму более 3,1 млрд рублей.

Отмечается, что чаще всего предприниматели получали отсрочку по погашению кредита в рамках механизма кредитных каникул. Такую возможность с марта 2022 года предоставляют малому и среднему предпринимательства (МСП), чьё финансовое положение ухудшилось из-за санкций, и чей основной или дополнительный код деятельности включён в перечень пострадавших отраслей.

По данным банка, за три месяца представители МСП воспользовались каникулами более чем по 330 кредитам на общую сумму 1,7 млрд рублей. Обратиться за их получением можно до 30 сентября 2022 года, даже если компания уже оформляла кредитные каникулы в 2020 году из-за пандемии.

Остальные кредиты реструктурированы в рамках собственных программ банков. За ними могут обратиться предприниматели, не попадающие под требования закона о кредитных каникулах. Отмечается, что Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заёмщикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в перечень пострадавших отраслей вошли, в частности, ряд направлений в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, автотранспортной торговли, транспортировки, гостиничном бизнесе, образовании и других сферах.