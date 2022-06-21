Токио, , 10:56 — REGNUM Политика Японии по отношению к России серьёзно изменилась после начала российской спецоперации на Украине. Об этом японский премьер-министр Фумио Кисида заявил в ходе предвыборных дебатов лидеров политических партий.

Фумио Кисида Kantei.go.jp

Япония считает операцию России «вторжением». По словам премьера, пересмотр политики в отношении Москвы стал одним из самых важных политических решений правительства.

«После начала вторжения на Украину Япония несомненно серьёзно изменила политику на российском направлении», — сказал Кисида.

Выборы в верхнюю палату парламента Японии намечены на 10 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония ввела несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В частности, Токио заморозил активы ряда российских банков и ограничил экспорт некоторых товаров и технологий.

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