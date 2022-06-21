Бордо, Франция, 21 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Студия Shiro Games добавила в стратегическую игру Dune: Spice Wars многопользовательские режимы. Об этом 21 июня сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

На данный момент разработчики добавили в игру всего два режима: «2 на 2» и «все против всех». Геймеры могут настраивать уровень сложности и устанавливать параметры для многопользовательской игры, например, они могут регулировать активность песчаных червей, штормов и ситчей (долговременных пещерных поселений) фрименов.

Разработчики отметили, что игроки могут сами устанавливать условия победы. Отметим, что патч внёс в игру множество других изменений, с полным его описанием можно ознакомиться на странице проекта в сервисе Steam.

Напомним, Dune: Spice Wars выполнена в жанре стратегии в реальном времени с 4X-элементами («изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай»). Релиз игры в формате раннего доступа состоялся 26 апреля 2022 года.