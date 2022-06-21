Уфа, 21 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Почти 169 млн рублей выделено Башкирии из средств федерального бюджета на приобретение 10 579 контейнеров для раздельного накопления отходов. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Cgon.rospotrebnadzor.ru Контейнеры для раздельного сбора мусора

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в региональном правительстве.

Сообщается, что Башкирия вошла в число 43 субъектов, получателей субсидии на приобретение контейнеров для раздельного накопления отходов.

Отмечается, что в текущем году на разработку проектной документации по ликвидации и рекультивации свалок в черте городов Благовещенск, Давлеканово, Кумертау, резервных свалок в границах городов Сибай, Кумертау, Мелеуз, а также ликвидацию свалки в городе Баймак были выделены 133,916 млн рублей, в том числе из средства федерального бюджета в размере 72,238 млн рублей.