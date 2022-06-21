Мурманск, 21 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Мурманской области проводили в последний путь воинов, погибших в хоже военной спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Заполярья Андрей Чибис.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гвоздики

«Старший сержант Сергей Широких поступил на контрактную службу в Вооруженные силы России в 2013 году и до конца оставался верен воинскому долгу. Старший сержант запаса Руслан Романов отправился участвовать в спецоперации добровольцем, не захотел остаться в стороне, когда у границ страны расцвёл неонацизм. Светлая память и вечная благодарность героям, истинным защитникам Отечества. Искренние соболезнования их родным и близким», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине погиб второй американский наёмник.