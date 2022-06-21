Ставрополь, , 10:48 — REGNUM В Ставропольском крае установлен факт заражения сибирской язвой жительницы станицы Рождественская Изобильненского городского округа. Состояние заболевшей удовлетворительное. Власти региона предпринимают меры для исключения распространения заболевания. Угрозы населению нет, сообщил 21 июня губернатор края Владимир Владимиров.

Сибирская язва

«У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет. В домовладении, на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Владимирова, проведены дезинфекция территории и антибиотикопрофилактика у контактных лиц. Весь скот вакцинирован. С жителями населенного пункта ведется разъяснительная работа по соблюдению мер гигиены и профилактики заболевания. В настоящее время источник заражения сибирской язвой на Ставрополье устанавливается.