Белгород, 21 июня 2022, 10:49 — REGNUM К шести главам муниципалитетов есть «большие претензии» за работу с общественными организациями, сообщил 21 июня в социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На заседании правительства региона подвели полугодовые итоги работы глав администраций. Руководители Валуйского и Алексеевского горокругов, Красногвардейского, Ивнянского, Борисовского и Прохоровского районов провели минимум встреч.
«Отстающим» главам поручено не только провести встречи с общественниками, но и разработать «дорожные карты» с целями и задачами по каждой из организаций.