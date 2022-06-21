Симферополь, 21 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Жительница Крыма предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти семилетнего мальчика-инвалида. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

62-летняя женщина, работавшая няней погибшего мальчика, обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как полагает следствие, в ноябре 2021 года женщина нанесла семилетнему ребёнку несколько ударов ладонью по голове, а также несколько раз с силой бросала его на диван с твердой поверхностью. От полученных травм мальчик скончался.

Сама обвиняемая свою вину в ходе следствия не признала. Теперь в обстоятельствах трагедии будет разбираться суд — материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.