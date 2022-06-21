Новосибирск, , 10:45 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 636 пациентов, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 53 новых носителя коронавируса. За это же время 51 человек выписан с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 64 человека, на ИВЛ — десять новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 259 687 случаев заражения коронавирусом, 253 192 пациента выписаны с выздоровлением, умер 5681 человек. Всего сделан 4 640 341 тест на коронавирус.