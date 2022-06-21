Новосибирск, 21 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 636 пациентов, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 53 новых носителя коронавируса. За это же время 51 человек выписан с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 64 человека, на ИВЛ — десять новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 259 687 случаев заражения коронавирусом, 253 192 пациента выписаны с выздоровлением, умер 5681 человек. Всего сделан 4 640 341 тест на коронавирус.