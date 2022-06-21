Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга по внутренней политике Максим Мейксин делегирован губернатором Александром Бегловым в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Именно Мейксин, как ожидается возглавит комиссию в преддверии нового выборного цикла.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Вместе с Мейксиным в состав горизбиркома по квоте губернатора делегированы еще шесть человек, как действующие члены избиркома, так и новые лица, в том числе от партии «Новые люди», впервые получившей представительство в городском парламенте в 2021 году.

Еще семерых членов нового состава городской избирательной комиссии 23 июня назначит Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Напомним, в конце мая текущего года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предложила губернатору Петербурга назначить Максима Мейксина членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. По мнению ЦИК, такое решение позволит не допустить тех недостатков в избирательном процессе Северной столицы, что были отмечены ранее.