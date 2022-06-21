Вашингтон, 21 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. К двум американским военным кораблям USS Sirocco и USNS Choctaw County в Персидском заливе приблизились три военных катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 21 июня сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

din vajedi Ракетные катера ВМС КСИР

Уточняется, что американский патрульный корабль USS Sirocco и транспортное военное судно USNS Choctaw County двигались в международных водах Персидского залива и в этом время им навстречу стали двигаться три военных катера КСИР.

Также указывается, что траектория движения была изменена иранскими катерами лишь после того, как патрульный корабль США дал звуковое предупреждение. При этом затем катера КСИР приблизились к USNS Choctaw County на расстояние около 46 метров и с американского корабля была запущена предупредительная сигнальная ракета.

В то же время, по словам представителя центрального командования ВС США Джозефа Буччино, действия иранских актеров в этом случае «не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море» и, п его мнению, также могли привести к боевому столкновению.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что Тегеран считает, что ядерная сделка в её прежнем варианте, то есть при участии США, ещё возможна.