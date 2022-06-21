Якутия, 21 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Пищевое отравление 13 детей и одного взрослого в Верхневилюйском районе Якутии стало причиной возбуждения уголовного дела. Расследовать инцидент будут по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

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Правоохранительные органы выясняют, какая продукция послужила причиной отравления людей. Действия тех, кто изготовил и распространил опасный товар, оценит следствие.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством», — отметили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницу Верхневилюйского района Якутии с симптомами отравления обратились 13 детей и один взрослый. Им оказывают помощь. Состояние людей удовлетворительное.