Омск, 21 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В 2022 году выросло число выпускников омских школ, выбравших информатику в качестве единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в текущем году на ЕГЭ по информатике в регионе зарегистрировалось более 1,4 тыс. участников (17,1% от общего количества выпускников).

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

ЕГЭ по информатике и ИКТ сдают в течение двух дней — 20 и 21 июня. В первый день в регионе было открыто 42 пункта проведения экзаменов, во второй — 18.

По словам заместителя министра образования Омской области Ларисы Жуковой, в ближайшие годы информатика может обогнать физику по количеству участников, выбирающих для сдачи этот предмет.

«Дети, родители очень чутко реагируют на новые тренды, понимают, где будут востребованы специалисты», — отметила Жукова.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ — 40 баллов. Ниже этого балла вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов. Результаты участники экзамена, сдавшие его 20 июня, узнают не позднее 4 июля. Сдающим экзамен 21 июня результат станет известен не позднее 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускники школ Приангарья получили результаты ЕГЭ по истории и физике.

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